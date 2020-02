Manifestazioni programmate la prossima settimana

La prossima settimana a Palermo sono programmate le inaugurazione del Tar, della Corte dei Conti e della Commissione Tributaria.

Quest’anno eccezionalmente il calendario le prevedeva tutti in tre giorni la prima settimana di marzo. Erano state programmate per il 5 marzo quella del Tar, il 6 quello della Corte dei Conti e il 7 la Commissione regionale Tributaria.

Alla luce dell’emergenza cononavirus non è escluso che le inaugurazioni possano slittare.

Le decisioni verranno prese nei prossimi giorni.

“Si comunica che lo svolgimento della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, fissato per il giorno 6 marzo alle ore 10,30, è annullato in conseguenza dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6”. Lo comunica il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino.