Il prefetto di Palermo Antonella De Miro informa che nel quadro delle misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del Corona virus Covid-19 che da domani sarà sospeso fino al 3 aprile il ricevimento del pubblico presso gli uffici della prefettura.

I contatti con l’utenza, per l’acquisizione delle informazioni di interesse, saranno assicurati mediante gli ordinari canali telematici e telefonici agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri telefonici consultabili sul sito della Prefettura di Palermo alla sezione: Servizi ai cittadini.

Sarà ovviamente possibile accedere alla Prefettura per il ritiro delle patenti e dei titoli autorizzativi di PS, che avverrà nelle modalità consultabili sul sito della Prefettura di Palermo alla sezione: Servizi ai cittadini – come fare per.

L’utenza, inoltre, potrà richiedere l’accesso per informazioni che non è possibile acquisire altrimenti dal sito, facendo apposita richiesta di appuntamento.