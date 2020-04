opera nei comuni di palermo, monreale e villabate

L’Agenzia sociale per la Casa, che opera nei Comuni di Palermo, Monreale e Villabate, nell’ambito delle misure volte a contrastare l’emergenza Covid19, ha attivato un servizio unico di assistenza telefonica per le famiglie con lo scopo di far conoscere tutte le modalità di sostegno messe in atto sia a livello locale dalle otto Circoscrizioni del Comune di Palermo, che nazionale. Il numero verde 800567999 sarà attivo da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

Le equipe che prenderanno in carico le singole richieste – dopo il passaggio dalla centrale unica – sono dieci e sono composte da assistenti sociali, psicologi, educatori e mediatori.

Tra i servizi offerti, l’intermediazione con i proprietari di casa per la riduzione temporanea del canone di locazione; chiarimenti sulle modalità per accedere alle risorse messe a disposizione dal Comune; informazioni circa le iniziative messe in campo dalle reti di organizzazioni e del volontariato sociale nelle differenti circoscrizioni (es. distribuzione di pasti caldi, distribuzione di vestiti, acquisto farmaci); informazioni sulle misure nazionali promosse dal Governo (es. sospensione mutuo, agevolazioni su utenze, sospensione degli sfratti); attivazione dei piani di intervento personalizzati per singola persona o nucleo familiare.

Sarà possibile, inoltre, ricevere sostegno psicologico, sociale ed educativo e usufruire della mediazione linguistica per la traduzione e la spiegazione delle misure e delle agevolazioni previste.

“Grazie alla sinergia fra pubblico e privato e grazie ancora una volta ai fondi comunitari – hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giuseppe Mattina – Palermo sta dando una grande risposta di solidarietà ai bisogni dei più fragili. Un impegno che conferma lo spirito comunitario con cui insieme stiamo affrontando questa emergenza senza precedenti”.

L’Agenzia sociale per la casa nasce a Palermo nell’ambito delle azioni del Pon Metro, con l’obiettivo di ridurre l’emergenza abitativa attraverso la creazione di piani di intervento personalizzati e individualizzati. I 10 punti snodo dell’Agenzia sociale per la casa sono attivi nelle 8 circoscrizioni territoriali e nei comuni di Monreale e Villabate.

Gli Enti del Terzo Settore che gestiscono l’azione sono: Consorzio Sol.Co. – Rete di Imprese sociali siciliane, Associazione Euro, Centro Studi Opera Don Calabria, Istituto Don Calabira, Associazione Next – Nuove Energie x il territorio, Associazione Apriti Cuore Onlus, Ass. Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus ETS, Ispettoria Salesiana Sicula “S. Paolo, Associazione Inventare Insieme” (Onlus).