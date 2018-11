Va verso la soluzione la crisi idrica a Palermo ma non tutte le aree della città sono state ancora raggiunte dalla normale erogazione idrica. Ecco l’aggiornamento delle distribuzione oggi.

Amap informa che dalla serata di ieri 7 novembre è stato ripristinato il funzionamento parziale dell’acquedotto Jato. Dopo avere effettuato i necessari controlli di qualità, è stata immediatamente ripristinata la fornitura per l’Aeroporto Falcone – Borsellino, mentre nelle prossime ore saranno ripristinate, in misura ridotta, le consegne per i comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Palermo.

E’ prevista per la tarda serata odierna l’entrata a pieno regime dell’acquedotto Jato, a seguito della quale, saranno progressivamente riattivate le consegne ai rimanenti comuni della fascia costiera Ovest: Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini.

Non si rilevano variazioni sulle condizioni di elevata torbidità che impediscono il prelievo delle acque dagli invasi Rosamarina e Scanzano ed il funzionamento a pieno regime del potabilizzatore Risalaimi.

situazione delle reti di distribuzione

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA OVEST

Erogazione idrica riattivata:

· AEROPORTO FALCONE BORSELLINO

Erogazione idrica in fase di riattivazione:

· CAPACI

· ISOLA DELLE FEMMINE

· CARINI (zona Villagrazia, Corso Italia)

Erogazione idrica in fase di regolarizzazione nelle prossime 24 ore

· BALESTRATE

· TRAPPETO

· CINISI (non gestito da Amap)

· TERRASINI (non gestito da Amap)

COMUNE DI PALERMO

Erogazione idrica in fase di riattivazione (zona NORD):

· ARENELLA

· VERGINE MARIA

· MONDELLO

· PARTANNA

· ZEN

· PALLAVICINO

· S. LORENZO

· STRASBURGO

· CRUILLAS

· LIBERTA’

· MONTE PELLEGRINO

· BOCCADIFALCO-BAIDA

· BORGO MOLARA

· UDITORE

· BORGO NUOVO

Zone con lievi disagi:

· CENTRO STORICO (Monte di Pietà – Palazzo Reale)

· STAZIONE

· POLITEAMA

· ROCCELLA

· CIACULLI

· ZISA

· CEP

· BONAGIA-FALSOMIELE

Possibili disagi nelle prossime 24 ore:

· ZONA ORETO – POLICLINICO

· CENTRO STORICO (Castellammare – Tribunali)

Riattivazione erogazione turnata a partire dalla serata:

· BRANCACCIO-SETTECANNOLI

· BANDITA-FAVARA-GALLETTI

· VILLAGRAZIA

COMUNI E UTENZE FASCIA COSTIERA EST

Erogazione idrica INTERROTTA DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE PROSSIME 24 ORE:

· FICARAZZI

· VILLABATE

Erogazione idrica ridotta:

· CASTELDACCIA

· SANTA FLAVIA

· BAGHERIA (non gestita da Amap)

ULTERIORI CRITICITA’ NEI COMUNI DELLA PROVINCIA GESTITI DA AMAP

· LERCARA FRIDDI: erogazione ridotta alle utenze cittadine servite dal serbatoio S. Rosalia.