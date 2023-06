Accolte le richieste dei sindacati

Buone notizie per i 155 candidati idonei non vincitori del concorso per 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Grazie a un emendamento, approvato dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati, durante l’esame del Decreto Assunzioni PA, i candidati risultati idonei, anche se non vincitori potranno, ora, essere assunti.

Dopo le numerose interlocuzioni con il Ministro dell’Interno e con il Sottosegretario agli Interni On. Nicola Molteni, sono così state accolte le richieste, più volte avanzate dai sindacati, di incrementare gli organici della Polizia di Stato con nuovi bandi di concorso e attingendo alle graduatorie degli avvisi già emanati.

Si tratta di un piccolo passo che va però nella giusta direzione. Negli ultimi anni l’organico della Polizia di Stato si è ridotto drasticamente, per via dei pensionamenti, il blocco del turn-over e per i tagli delle passate riforme nazionali, che hanno messo in ginocchio un intero settore, riducendo il personale all’osso e sottoponendo le forze dell’ordine a turni massacranti.

L’obiettivo, come sottolineato dal sindacato di Polizia CO.I.S.P (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia), è quello di “potenziare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di contrasto delle attività criminali, anche in vista del maggiore impegno che sarà chiesto alla Polizia di Stato, e non solo, in occasione dello svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026”.

Cosa prevede l’emendamento

L’emendamento approvato dalle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge (Atto Camera 1114) di conversione in legge del D.l. n. 44 del 22 aprile 2023, recante disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, recita così: “Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall’anno 2023, lo scorrimento fino all’esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”.

Ora tocca alla graduatoria del bando per 1188 allievi agenti

Il COISP ha accolto positivamente la notizia: “ringraziamo sentitamente il Ministro dell’Interno Prefetto PIANTEDOSI, il Sottosegretario agli Interni On. MOLTENI e tutti gli On. Deputati componenti delle citate Commissioni I e XI, auspicando che il predetto emendamento venga favorevolmente accolto durante l’esame del disegno di legge da parte dell’Assemblea della Camera … e che quanto prima si riesca a favorire anche lo scorrimento integrale della graduatoria dell’altro concorso per 1.188 allievi agenti”, indetto il 29 settembre 2022 e per il quale al momento sono rimasti fuori altri 228 candidati idonei non vincitori.