E’ emergenza rifiuti a Palermo, dove la spazzatura in alcuni quartieri non viene raccolta da diversi giorni.

E anche la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di incendi dei cassonetti di rifiuti stracolmi di spazzatura.

I roghi sono divampati in via Trinacria, via della Giraffa, in via Centorbe, via Geraci, via Nissa, via Torre di Mondello, via Comiso, via Ponte Corleone Tolentino.

Incendi di spazzatura anche a Campofelice di Roccella, Lascari e Partinico.