Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco

Incendi di rifiuti e proteste per strada. L’emergenza rifiuti a Palermo provocata dal focolaio Covid19 esploso alla Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti sta creando notevoli disagi ai residenti.

I roghi di cumuli di rifiuti in via Zumbo, viale Lazio, piazza Tenente Anelli, via Villagrazia, via Capinera, via Fausto Coppi, via Piave, viale Regione Siciliana ad angolo con via del Cigno e via dell’Usignolo.

Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco. Nella zona di Falsomiele, così come alla Guadagna, cumuli di immondizia che traboccava dai cassonetti sono stati sparsi lungo la carreggiata.

E nella stessa zona non sono mancati gli incendi. Una rivolta contro i rallentamenti nella raccolta che riguardano soprattutto le periferie.

In azienda i positivi sono diciotto ma è in corso la revisione di alcuni tamponi da parte dell’ospedale Buccheri La Ferla, per cui il numero potrebbe crescere nei prossimi giorni.

Anche l’azienda sanitaria di Palermo ha eseguito circa duecento test sierologici. Si attendono gli esiti di 800 esami compresi i tamponi.