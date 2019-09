Segnali di distinzione tra le due amministrazioni

Vertice palermitano questa mattina tra l’assessore regionale all’Ambiente Alberto Pierobon e l’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania. “Un confronto proficuo. Così viene definito dai due amministratori l’incontro in viale Campania nel corso del quale si è affrontato l’annoso problema dell’emergenza rifiuti del capoluogo. Tra i due si sarebbe instaurato un “clima di grande collaborazione sulla gestione dei rifiuti a Palermo”.

Pierobon e Catania hanno discusso vari aspetti legati al settore dei rifiuti a Palermo con l’obiettivo di trovare la strada migliore da seguire attraverso una visione strategica e di prospettiva.

Il tavolo si è riaggiornato alle 19 di oggi dopo che saranno avviati tutta una serie di approfondimenti. I tecnici dell’assessorato e del Comune sono già al lavoro per chiarire alcuni dati e per valutare aspetti procedurali e tecnici, con l’intenzione di venire incontro alle esigenze dell’ente locale in merito ad alcune criticità registrate nella gestione del servizio, nel rispetto del principio di leale collaborazione con tutti gli enti locali e dell’interesse pubblico.