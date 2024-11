L'iniziativa

L’unione fa la forza. E’ attraverso l’azione sinergica dell’amministrazione comunale, le partecipate Rap e Reset, le associazioni e i rappresentanti di quartiere che Palermo può cambiare volto. In tal senso, nella mattinata del 5 novembre, ha preso avvio a piazza Lolli il progetto “Piazze Pulite” finalizzato a restituire decoro alla città.

“Vogliamo assolutamente dare un contributo – ha dichiarato Giuseppe Todaro, presidente Rap – e io credo che cose belle attirino cose belle – continua – mi auguro che un cittadino che vede una piazza pulita e una società civile ne abbia un vantaggio morale. Credo sia necessario attivare quel che io chiamo “effetto contaminazione”, unendo i bravi cittadini e dando il buono esempio agli altri auspico che susciti negli altri uno spirito di emulazione”.

Il progetto

Un’iniziativa necessaria e degna di nota ha portato un nuovo volto a piazza Lolli, un tempo simbolo di degrado. Oltre 15 volontari, muniti di scope e guanti, hanno dimostrato che il cambiamento è possibile quando si lavora insieme. L’iniziativa si rivolge ad altre due aree del capoluogo: piazza san Francesco di Paola e piazza Giovanni Amendola.

Il progetto ha avuto inizio lo scorso 22 ottobre e, dopo la tappa di oggi, verrà replicato dalle 8.30 alle 12.30 nelle date del 19 novembre, 3 e 17 dicembre.

Il punto sulla raccolta differenziata

Una delle chiavi per il successo di questa iniziativa è la “contaminazione positiva”, come viene definita. Unire i cittadini impegnati e responsabili con coloro che ancora non hanno abbracciato il valore del decoro urbano può portare a risultati sorprendenti.

Anche i risultati della raccolta differenziata sono un chiaro segnale della volontà di cambiamento. Con una percentuale del 57% nel primo mese, Mondello e Partanna dimostrano un impegno importante. Anche l’introduzione delle macchinette mangiaplastica, che a distanza di appena 5 mesi hanno raccolto circa un milione di bottiglie. Segno tangibile che la responsabilità ambientale è un concetto non del tutto sconosciuto ai cittadini.

“Noi stiamo lavorando all’ampliamento di nuove zone per la differenziata – ha dichiarato Todaro – annunceremo a breve anche la partenza di nuovi step perché credo che non ci possiamo fermare – continua – dobbiamo traghettare assolutamente questa città a cambiare passo”.

