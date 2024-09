Interventi dei vigili del fuoco

Alcuni quartieri di Palermo la spazzatura in questi ultimi giorni non è stata raccolta. Alcuni turni sono saltati e i cassonetti sono pieni di spazzatura finita anche fuori dai contenitori.

E puntualmente in alcuni casi la spazzatura è stata data alle fiamme. E’ successo nella zona di Boccadifalco, in via Palmerino nel quartiere Villa Tasca e nel vicino Corso Calatafimi. Roghi anche a Brancaccio in Largo Di Vittorio e in via Tindari a Borgo Nuovo.