Le manifestazioni di interesse da presentare entro il 27 giugno

Pubblicato sul sito istituzione il bando esplorativo

Manifestazioni di interesse entro il 27 giugno

Importo delle opere pari a 180 mila euro

L’obiettivo è quello di riattivare l’impianto crematorio del cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Il Comune di Palermo ha pubblicato oggi sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico esplorativo per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria. Finalizzato, appunto, alla riattivazione del funzionamento dell’impianto crematorio del cimitero.

L’incarico prevede la redazione del progetto definitivo, la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori, l’espletamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di realizzazione, e la redazione degli elaborati propedeutici all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per un importo di 23 mila euro, oneri esclusi; l’importo delle opere da realizzare è invece pari a 180 mila euro.

Manifestazioni di interesse entro il 27 giugno

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il prossimo 27 giugno esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it.

Ulteriori informazioni e l’avviso esplorativo sono reperibili alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=31255

Le parole dell’assessore Toni Sala

Per l’assessore ai Cimiteri, Toni Sala si tratta “di un ulteriore passo in avanti nella riattivazione del forno crematorio ai Rotoli: una procedura che è andata troppo a rilento e che è invece necessaria per un graduale ritorno alla normalità. Il nostro auspicio è che l’impianto possa tornare in funzione già il prossimo autunno”.

Quasi 900 bare attendono in deposito

Ma l’emergenza continua. E con essa anche la vergogna dato che sono quasi 900 le bare accatastate nel deposito del camposanto in attesa di essere sepolte. Numerosi gli appelli per trovare una soluzione. Un paio di settimane fa la vicenda era pure sbarcata in televisione a “Mi manda Rai Tre” ma il sindaco Orlando aveva dato forfait.

Ad inizio mese c’era anche stata la provocazione del consigliere comunale Igor Gelarda, esponente della Lega, che aveva esortato i colleghi a fare una riunione del Consiglio proprio al cimitero dei Rotoli.