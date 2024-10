La siccità in Sicilia sta raggiungendo livelli critici. I dati presentati durante il vertice regionale sull’emergenza idrica mostrano una drastica riduzione delle riserve d’acqua negli invasi, passate da 300 milioni di metri cubi nel 2023 a soli 60 milioni attuali. Questa situazione, se non affrontata con urgenza, porterà al collasso il settore agricolo e creerà una grave crisi idrica nei prossimi mesi. L’impatto economico e sociale potrebbe essere devastante per l’isola.

Interventi urgenti e richiesta di confronto

Secondo Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl Sicilia, Adolfo Scotti della Fai Cisl Sicilia e Stefano Trimboli della Femca Cisl Sicilia, è necessario un cambio di strategia immediato. I sindacati chiedono un piano di investimenti urgenti per le infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere il risparmio idrico, incentivando l’utilizzo di acque reflue depurate. Inoltre, la riforma dei Consorzi di bonifica, da tempo sollecitata, è cruciale per il rilancio del settore agricolo siciliano.

Strategia congiunta e coinvolgimento di tutti gli attori

I sindacalisti sottolineano l’importanza di una strategia d’intervento congiunta, che coinvolga tutti gli attori sociali e produttivi. Interventi isolati e scollegati rischiano di aggravare la situazione. Per questo, propongono un confronto urgente e costante, con incontri periodici, tra le Prefetture territoriali, la Regione Siciliana, le parti sociali, le associazioni datoriali e l’Anci. L’obiettivo è affrontare l’emergenza in modo coordinato e trovare soluzioni condivise.

L’acqua: risorsa vitale per cittadini ed economia

L’acqua è un bene essenziale per la vita dei cittadini e per le attività produttive e industriali. È fondamentale dare risposte immediate ai bisogni primari, per evitare tensioni sociali e danni all’economia siciliana, già duramente colpita dalla congiuntura economica nazionale e internazionale. La crisi idrica rappresenta una minaccia seria per l’isola e richiede un’azione rapida e coordinata da parte di tutte le istituzioni e le forze sociali.

