Succede al plesso Rita Levi Montalcini di Borgo Nuovo, derattizzazione dei locali

Allarme topi all’istituto Rita Levi Montalcini, i genitori protestano per la chiusura dei locali e la derattizzazione degli ambienti. Dietro i cancelli della scuola numerosi genitori si sono riuniti per chiedere al dirigente dell’istituto di Borgo Nuovo, Evelina Maffei, la totale sanificazione degli ambienti affinché il diritto all’istruzione venga garantito con il massimo delle condizioni igienico-sanitarie. Erano stati, di fatti, avvistati alcuni roditori sia all’interno che all’esterno del plesso scolastico, compromettendo il normale svolgimento delle lezioni. Dopo la segnalazione, attraverso la collaborazione tra i genitori e la dirigente scolastica, si provvederà, nei prossimi giorni, alla sanificazione della zona e dei locali riportando tranquillità tra i residenti e tra gli studenti della sede scolastica.

La spazzatura e i topi

In varie aree della città, la grande quantità di rifiuti e le alte temperature, hanno determinato l’aumento della presenza di animali, veicoli di possibili infezioni. L’emergenza di roditori, già in precedenza avvistati in altri istituti, comporta malcontento popolare e proteste finalizzate alla gestione dell’ emergenza. Altri istituti del capoluogo, come l’istituto comprensivo Federico II di Borgo Vecchio, aveva proceduto alla sanificazione dei locali a causa della medesima problematica.

La protesta dei genitori

A seguito dell’avvistamento di roditori nei pressi e all’interno dei locali scolastici, i genitori reclamano una maggiore attenzione alle condizioni generali dell’istituto affinché i loro figli possano andare a scuola in totale sicurezza. Durante il ponte della festività “Ognissanti” si procederà alla sanificazione anche della parte circostante, per disinfestare l’intero sito. “Dietro invito dei genitori, stamane mi sono recato di persona nel plesso per verificare le condizioni della scuola”- dichiara Vincenzo Figuccia, deputato Questore dell’Ars “sono convinto che grazie alla sinergia fra genitori, dirigente scolastico e istituzioni locali, si possa lavorare per il benessere, la crescita, e lo sviluppo della comunità, in modo da garantire un ambiente educativo, sano e sicuro per i bambini”- conclude-.