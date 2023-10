Succede al plesso Federico II. Si lavora alle procedure di derattizzazione

Questa mattina i genitori sono andati a lasciare i figli regolarmente a scuola. Poi l’amara sorpresa. La dirigente scolastica chiama tutti ed ordina la chiusura del plesso a causa dell’avvistamento di alcuni topi nelle immediate vicinanze della struttura. E’ successo all’istituto comprensivo Federico II di via Pier delle Vigne, posto all’interno del quartiere di Borgo Vecchio, a Palermo. Luogo che, già a novembre 2022, fu protagonista di un episodio simile. In quel caso, la dirigente scolastica della struttura fu costretta ad interrompere le attività didattiche per un paio di giorni, al fine di consentire le operazioni di rito. Fatto che dovrebbe ricorrere anche in questo caso, almeno fino all’esecuzione delle operazioni di derattizzazione e sanificazione del plesso.

Topi nei pressi dell’istituto

“La dirigente scolastica sta attuando tutti i protocolli necessari affinchè tornino a scuola le misure igienico-sanitarie richieste“, dichiara il consigliere dell’VIII Circoscrizione Francesco Schembri a margine dell’accaduto. A causare l’infestazione di ratti è stata, con ogni probabilità, la presenza di alcuni rifiuti nell’area che si interpone fra la scuola ed alcuni palazzi di piazza della Pace. Un problema che persiste già da diverso tempo e sta causando disagi all’intera zona.

L’istituto ha richiesto derattizzazione e sanificazione

Dalle prime notizie sembra che l’istituto si sia attivato al fine di eseguire un intervento di sanificazione e derattizzazione che interesserà i locali interni e le aree di pertinenza della scuola Federico II. Secondo le prime stime, l’istituto dovrebbe rimanere chiuso un paio di giorni o comunque fino a quando non saranno completate le operazioni di monitoraggio e derattizzazione della scuola.

Le operazioni che saranno eseguite all’istituto Federico II

Fatto al quale, nelle prossime settimane, si dovrebbe unire anche lo sgombero della palestra del plesso, al momento pieno di materiale scolastico e didattico. Ciò al fine di resistituire i locali alla fruizione dei ragazzi che frequentano la struttura di Borgo Vecchio. .