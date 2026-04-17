La Regione Siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l’avviso per l’assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo delle famiglie siciliane. La misura, che fa parte delle norme contenute nell’ultima Finanziaria regionale, è stata proposta dall’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e conta su una dotazione complessiva di 12 milioni di euro, a valere sul Fondo Sicilia. L’obiettivo che si prefigge è duplice: da un lato, ridurre il costo delle bollette energetiche per i nuclei familiari, dall’altro favorire la diffusione delle energie rinnovabili sull’Isola.
Misura contro la povertà energetica
“Questa misura contro la povertà energetica – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – conferma l’impegno del governo regionale nella promozione della transizione verso le energie rinnovabili e testimonia, al contempo, una concreta attenzione verso le famiglie siciliane a basso reddito, sostenendo modelli di autoconsumo energetico in un’ottica di sostenibilità sia economica che ambientale”.
A chi è rivolto l’avviso
Destinatari dell’avviso sono le persone fisiche residenti in Sicilia con un Isee in corso di validità, proprietarie o titolari di un diritto reale sull’immobile in cui verrà installato l’impianto. Il finanziamento copre il 100 per cento delle spese ammissibili (tra cui anche polizza multi-rischi, opere edili collegate, connessione alla rete, consulenze tecniche e sistemi di controllo delle performance), fino a un massimo di circa 20 mila euro. Le risorse potranno essere restituite senza interessi e assegnate senza richiesta di garanzie e senza valutazione del merito creditizio.
Finanziabili nuovi impianti
Sono finanziabili impianti fotovoltaici di nuova installazione, con eventuali sistemi di accumulo, da realizzare su abitazioni o pertinenze, anche in contesti condominiali purché con autorizzazione. Gli impianti dovranno avere una potenza compresa tra 3 e 6 kW ed essere installati da uno dei soggetti realizzatori iscritti al Gse (Gestore dei servizi energetici).
Contributi assegnati tramite graduatoria
L’assegnazione dei contributi avverrà tramite graduatoria. La selezione darà priorità ai nuclei familiari con Isee più basso e agli impianti di minore potenza, in coerenza con la finalità sociale della misura. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata di Irfis, dalle 12 del 14 luglio 2026 alle 12 del 14 ottobre 2026. I beneficiari avranno poi sei mesi per realizzare l’impianto e 12 mesi per completarne la messa in opera e la rendicontazione delle spese. Il rimborso del finanziamento avverrà in 10 anni (di cui un anno di preammortamento), con rate mensili costanti.
L’avviso è raggiungibile dalla pagina dedicata alla misura sul sito di Irfis
La scheda tecnica della misura
Finalità
L’avviso finanzia impianti fotovoltaici (con eventuale accumulo) per uso domestico, con
l’obiettivo di ridurre la povertà energetica delle famiglie siciliane.
Dotazione finanziaria
Totale: 12 milioni di euro
Gestione: IRFIS FinSicilia
Fondo: “Fondo Sicilia”
Beneficiari
Possono partecipare:
Persone fisiche residenti in Sicilia
Con ISEE in corso di validità
Proprietari (o con altro diritto reale) dell’immobile dove installare l’impianto
Una sola domanda per nucleo familiare
Requisiti principali
Residenza nell’immobile
ISEE valido
Nessun altro impianto fotovoltaico già presente
Potenza impianto tra 3 e 6 kW
Impianto nuovo e per autoconsumo
Interventi finanziabili
Impianti fotovoltaici
Sistemi di accumulo (batterie)
Installazione anche in condomini (con autorizzazione)
Agevolazione
Finanziamento a tasso zero
Copertura: 100% delle spese
Durata: 10 anni (1 anno di preammortamento)
Importo massimo: circa 19.920 €
Nessuna verifica del merito creditizio
Nessuna garanzia richiesta
Criteri di selezione
La graduatoria sarà basata su:
ISEE (fino a 80 punti) → più basso = più punti
Potenza impianto (fino a 20 punti) → più piccolo = più punti
Favoriti quindi i nuclei con redditi più bassi e impianti meno potenti
Domande
Periodo: 14 luglio – 14 ottobre 2026
Modalità: piattaforma online IRFIS
Serve progetto tecnico e impresa installatrice certificata
Tempi
Realizzazione impianto: entro 6 mesi
Messa in funzione e rendicontazione: entro 12 mesi
Obblighi e rischi
Il beneficiario deve:
Restituire il finanziamento (rate mensili)
Mantenere residenza e proprietà per almeno 3 anni
Non cumulare aiuti oltre il costo totale
Possibile revoca se:
dichiarazioni false
lavori non completati
perdita requisiti
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