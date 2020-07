E' accaduto a Palermo

Ancora un incidente stradale nella zona di via Oreto dove gli scontri si susseguono per il mancato rispetto delle precedenze.

Stavolta l’impatto si è verificato tra via Bergamo e via Antonio Marinuzzi.

Ad avere la peggio il motociclista trasportato all’ospedale Civico dai sanitari del 118. Non si conoscono le condizioni di salute. Anche stavolta come è successo nella notte tra mercoledì e giovedì quando si sono scontrate tre vetture in via Perez e altre tre parcheggiate sono state danneggiate. Allora due i feriti di cui uno grave.

Ancora ieri sempre nella zona di via Perez un altro incidente. Anche in questo caso è rimasto ferito il motociclista portato in ospedale.