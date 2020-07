Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118

Il boato ha squarciato la notte in via Perez a Palermo. Uno dei tanti scontri che avvengono tra le piccole arterie e le lunghe strade che collegano la zona corso Tukory alla zona di via Oreto.

Una mancata precedenza e il mancato rispetto di uno stop questa volta ha provocato un pauroso incidente. La dinamica è tutta da chiarire. Sta di fatto che nello scontro sono coinvolte diverse auto, almeno cinque.

Qualcuna di questa è finita contro le auto parcheggiate. Una vettura è finita sul muro di un’abitazione dove c’è una cassetta di luce, lasciando diversi palazzi al buio.

Centinaia di persone sono scese in strada per soccorrere i feriti. Uno di loro è disteso sull’asfalto. E’ quello che ha avuto la peggio. In massa sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I primi ad accorrere in caso di gravi incidenti.

Poi via via sono arrivate le auto della polizia impiegate in centro per far rispettare le norme anti covid19. La scena che si presenta è quello di una tragedia. Pochi minuti e la strada si è trasformata in un tappeto di vetro e pezzi delle auto incidentate.

I passeggeri delle auto e gli automobilisti erano sconvolti. A ricostruire quanto avvenuto in via Perez saranno gli uomini dell’infortunistica che lavoreranno tutta la notte per risalire al responsabile di questo terribile scontro.