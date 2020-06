Intervento della polizia municipale

Grave incidente in via Roma che ha paralizzato la circolazione per gran parte del pomeriggio. Nei pressi di via Cavour due moto si sono scontrate e una è finita sotto un’auto.

Una carambola in pieno centro che ha provocato gravi disagi alla circolazione. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica.

Non si conoscono le condizioni dei feriti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i motociclisti in ospedale. Ancora non si conosce la prognosi.