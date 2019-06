Lo show venerdì 30 agosto

Enrico Brignano sbarca a Palermo con l’unica data siciliana del suo tour artistico-teatrale. Il 30 agosto sarà di scena al Teatro di Verdura. Dopo il grandissimo successo di “Innamorato Perso”, lo spettacolo che ha fatto ridere il pubblico italiano nei palazzetti di 14 città lungo tutta la penisola, il “Biglietto d’Oro” Enrico Brignano si prepara a tornare protagonista dell’estate 2019 con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo nuovo e imperdibile one-man-show.

Nel mese di agosto 2019, la tournée di “Un’ora sola vi vorrei” farà tappa in alcune tra le location più suggestive di tutta Italia, da Nord a Sud, per terminare nella bellissima Palermo, venerdì 30 agosto al Teatro di Verdura.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Ma il titolo dice “un’ora sola”. “Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? – dice l’attore -. E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà”.