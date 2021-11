A Casa Minutella il ricordo dell'attore palermitano

Enrico Montesano a Casa Minutella

Il ricordo di Pino Caruso

In studio gli attori Lorenza Mario e Mario Simeoli

Enrico Montesano, ospite di Casa Minutella, ha tessuto le lodi di Pino Caruso, l’attore e scrittore palermitano scomparso due anni fa.

“Io ero uno dei pochi veri amici nel mondo dello spettacolo di Pino Caruso“, ha ricordato con commozione Montesano. “Pino è stato un grandissimo attore e la sua cifra stilistica era tutta nel segno di una grande recitazione. Un tratto comune a tutti gli attori siciliani quando sono bravi”.

Pino Caruso, a giudizio dell’attore romano, va iscritto nella lista dei grandi attori di tutti i tempi,generati dalla Sicilia: “E’ stato grande come Angelo Musco e Turi Ferro. Ma in questa lista dei grandi artisti siciliani, per me vanno inseriti anche Franco e Ciccio. Io li adoravo”.

“Forse Caruso era troppo profondo per quei tempi”

Tornando all’elegia nei confronti di Caruso, l’attore laziale ricorda i tempi degli inizi. “Era una spanna sopra agli altri – ricorda – Pino era molto geniale, molto spiritoso”. Ma Caruso un difetto l’aveva? Montesano commenta con un tocco d’amarezza: “forse il suo humor era troppo intelligente e profondo per la platea che ci ascoltava. Era una spanna sopra agli altri”.

Nella seconda parte della puntata, Casa Minutella ha ospitato gli attori Lorenza Mario e Mario Simeoli, ancora per qualche giorno a Palermo con il loro spettacolo “Cocktail” al teatro “Al Massimo”.