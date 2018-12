l'iniziativa di solidarietà

Si è svolta a Petralia Sottana, a Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, la cerimonia di premiazione del concorso scolastico che promosso dal Rotary Club “Palermo-Parco delle Madonie”, unitamente al Kiwanis Club Panormo, è stata patrocinata dall’Ente Parco.

Protagonisti sono stati gli Istituti Comprensivi di Petralia Soprana, l’ I.C. 21 Marzo di Petralia Sottana e l’ I.C. F.P. Polizzano. Il Commissario Caltagirone ha ringraziato tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti ma in modo particolare i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa. Siamo certi, dice, che i bambini, in un tempo di crisi, caratterizzato da profondi vuoti interiori e talora l’abbandono di valori morali a causa di particolari situazioni, abbiano nella loro primaria impresa, suggerito tentativi tesi a sforzi comuni, sviluppando una maggiore comprensione e complicità di azioni nell’essere più altruisti l’uno nei confronti dell’altro.

I bambini, con le loro testimonianze, hanno stilizzato in vario modo le figure dei militari, espresse frasi e scritti pensieri che, rendono alto onore al valore di tutti i militari per i servizi che prestano nei territori in guerra. Sono stati in grado di raccontare con le loro lettere, continua, cosa rappresenti la parola “rispetto” e quanto sia importante il concetto di Patria, paragonandola ad una Madre. Dunque, il radicato possesso di un senso civico che, seppure la loro giovane età, manifesta unione e genera consapevolezza del rispetto delle regole, affinchè, dicono non vi siano guerre nate da egemonie politiche.

La cerimonia si è conclusa con un annullo postale “speciale” su un disegno selezionato che rappresenta un carro armato a bordo del quale un “Babbo Natale” distribuisce doni augurando Buon Natale a tutti, indistintamente.

Il carro, ci hanno spiegato, è solo il mezzo che permette la distribuzione di Bene e il Babbo Natale l’uomo della Pace. Come dire in metafora a tutti….Pace e Bene !

I disegni e lettere scritte dagli studenti, sono stati inviati ai militari in servizio presso la città di Kabul in Afghanistan per augurare “Buon Natale ai loro Eroi nel mondo” e far sentire la loro vicinanza espressa in maniera semplice e genuina come solo i piccoli sono in grado di fare nella loro spontanea naturalezza.