Le indagini sono condotte dai carabinieri

Rapina in una farmacia a Belmonte Mezzagno (Palermo). Un giovane armato di un grosso coltello ha fatto irruzione nell’esercizio in via Papa Giovanni XXIII.

Ha minacciato i dipendenti ed è fuggito con un bottino ancora da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Furto in un negozio di bigiotteria

I ladri sono entrati in un negozio di bigiotteria del centro storico a Palermo. Il colpo con spaccata è stato messo a segno in un’attività commerciale di via Maqueda gestita da due bengalesi, marito e moglie.

I ladri hanno portato via il registratore di cassa e diversi prodotti esposti per la vendita. La coppia ha chiamato 112 e sporto denuncia alle forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Ancora da quantificare il bottino che ammonta a diverse centinaia di euro.

Quello di pochi giorni fa è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi avvenuti in città, tra negozi derubati con la tecnica della “spaccata” e auto prese di mira da ladri e vandali.

Ladri vandalizzano auto a Palermo

Ieri notte, segnala il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, una Jeep Renegade parcheggiata in via Fiume è stata danneggiata e saccheggiata da qualcuno che ha mandato in frantumi uno dei finestrini per rovistare nell’abitacolo.

“Non c’è pace per il quadrilatero della stazione centrale: via Torino, via Trieste, via Pavia, via Manzoni e via Milano. Sono oramai anni – dice – che questa situazione va avanti ma non ci sono state iniziative sulla prevenzione da parte delle forze dell’ordine”.

Tenta rapina in farmacia, denunciano 35enne

Nelle settimane scorse, i carabinieri della stazione di Capaci hanno denunciato un 35enne accusato di tentata rapina. Lo scorso 31 gennaio, un uomo a volto coperto si è introdotto presso la farmacia comunale nel centro del paese minacciando le dipendenti per farsi consegnare il denaro in cassa. Le farmaciste sono riuscite a chiamare il 112 e il rapinatore, accortosi che l’allarme era stato lanciato, ha preferito fuggire senza riuscire a portare a termine il colpo. Grazie alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza i militari sono riusciti a individuare l’autore della tentata rapina.