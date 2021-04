Indagano i carabinieri

Una rapina armato di sciabola in un negozio di calzature di Palermo. Un giovane è entrato nel negozio e ha minacciato un commesso, lo ha spintonato ed è scappato con la cassa. E’ successo ieri sera nel negozio d’abbigliamento Perna di via Franz Liszt, zona Malaspina, riuscendo a rubare un bottino ancora da quantificare con precisione.

Sull’episodio indagano i carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi e acquisire le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

A raccontare gli attimi di paura vissuti è uno dei titolari della catena di negozi, Massimo Perna: “Avevamo visto un tizio sospetto che ogni tanto entrava ed usciva e mia sorella gli aveva anche chiesto se avesse bisogno di aiuto o meno. Poco dopo, quando io ero già uscito, è arrivato un uomo con una sciabola che si è diretto verso il commesso e gli ha detto a bassa voce ma con irruenza di aprire la cassa. Il video parla chiaro”.

Il commesso però, non essendo pratico con l’apparecchio, non sarebbe riuscito ad aprirlo. “Alla fine il rapinatore – racconta il titolare – l’ha strappato e portato via. Mia sorella e la commessa hanno provato a inseguirlo, tanto che durante la fuga ha buttato il registratore per terra. Sono arrivati subito i carabinieri che hanno avviato le indagini, pare che sia una persona conosciuta in zona. Che tristezza… facciamo già tanti sacrifici per pagare le bollette e poi arriva un uomo con la sciabola, in zona rossa”.