Un uomo è stato denunciato dai carabinieri mentre cercava di entrare in entrare in tribunale a Palermo con un coltello. L’indagato stava entrando per andare in udienza in tribunale nella cittadella giudiziaria davanti ai giudici della sezione Lavoro.

Durante i controlli è stato trovato il coltello e l’uomo è stato denunciato per porto di armi atti a offendere.

Padre e figlio al Malaspina con un coltello, armi sequestrate e denunciati

Un ragazzo imputato per furto aggravato si è presentato oggi al tribunale per i minorenni con un coltello. L’arma è saltata fuori durante i controlli. Anche al padre che lo accompagnava è stato trovato un coltello addosso.

I carabinieri li hanno sequestrati e denunciato padre e figlio. L’udienza si sta celebrando davanti al gip del tribunale per i minorenni Nicola Aiello.