presentazione delle istanze entro il 7 novembre

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un invito agli Enti del Terzo Settore a manifestare interesse alla partecipazione al tavolo di lavoro “Rete XARXA” per la realizzazione di azioni di mobilità VET (Vocational Educational Training – Istruzione e formazione professionale).

La rete “Xarxa” è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 1999 dal Comune di Barcellona, che opera sulla mobilità, la formazione e l’istruzione degli studenti per promuovere la transizione al mondo del lavoro.

Maggiori informazioni sulla rete XARXA, alla quale il Comune di Palermo ha aderito nel 2016, alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=12924

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Servizio Lavoro e Politiche Giovanili / V.O. Centro Eurodesk del Settore Educazione, Istruzione e Formazione sito in Via Notarbartolo, 21A entro e non oltre le ore 13.00 del 7/11/2018.

L’istanza dovrà essere presentata a mezzo PEC al settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it

L’invito alla manifestazione di interesse è consultabile alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=19849