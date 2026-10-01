Tutto pronto a Palermo per uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’equitazione internazionale. Domani, venerdì 2 ottobre, prenderà ufficialmente il via la 41° edizione della Coppa degli Assi presso il campo ostacoli della Favorita. L’evento, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di storia, vedrà scendere in campo ben 242 binomi in rappresentanza di 10 nazioni, pronti a darsi battaglia in una tre giorni ad altissimo tasso tecnico che segue il successo degli Internazionali di Sicilia.

Sette gare per l’esordio: si parte alle 8

Il programma inaugurale prevede sette competizioni sul campo centrale “Tommaso Lequio di Assaba” con inizio fissato per le ore 8:00. La progressione tecnica del venerdì sarà crescente: si partirà dalla categoria H115 del CSI1* per poi salire gradualmente fino alla prova regina della giornata, la H145 a tempo del CSI3*, valevole per il prestigioso Longines Ranking mondiale.

I protagonisti più attesi sul percorso

I grandi nomi dell’equitazione mondiale non mancheranno sulla terra battuta palermitana. Tra i favoriti spicca il belga Frantz Ducci, reduce da quattro splendide vittorie nel fine settimana precedente. Fari puntati anche su Bruno Chimirri, trionfatore del recente Grand Prix “Mercedes R STAR”, e su specialisti del calibro di Nico Lupino e del giovane Achille Gasperini. Il livello della competizione si alza ulteriormente grazie al ritorno in Sicilia di due storici vincitori della Coppa degli Assi: Francesco Franco, primo nel 2009 e nel 2021, e Gianluca Quondam Gregorio, campione nel 2024.

Il gran finale in diretta Rai

Il culmine dell’evento è previsto per domenica 4 ottobre alle ore 14:00, quando andrà in scena il blasonato Grand Prix “Regione Siciliana”, prova CSI3* con ostacoli a 1,50 metri a due manche. La gara clou del weekend, valida anch’essa per il ranking internazionale, beneficerà della diretta televisiva nazionale su Rai.

L’evento, organizzato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo con il contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il supporto tecnico di Fieracavalli e la collaborazione della FISE e dell’Esercito Italiano, è a ingresso totalmente libero e gratuito per il pubblico.