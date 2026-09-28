Si è chiusa così la terza giornata della 62ª edizione degli Internazionali di Sicilia, la storica manifestazione inserita nel contesto della Coppa degli Assi, che ha riempito le tribune del campo ostacoli “La Favorita” di Palermo. In un clima tipicamente estivo e davanti a una folla entusiasta, il campo centrale “Tommaso Lequio di Assaba” ha fatto da cornice a una serie di gare spettacolari, culminate nel trionfo del carabiniere calabrese Bruno Chimirri.



Il capolavoro di Bruno Chimirri nel Gran Premio

Il culmine della giornata è stato il Grand Prix CSI2* H145 Premio Mercedes R.Star, una gara selettiva con un montepremi di 56.800 euro che ha visto quaranta binomi al via. Bruno Chimirri ha firmato un’impresa memorabile qualificandosi al barrage con due cavalli diversi e riuscendo a conquistare sia il primo che il terzo gradino del podio. In sella a Samara, il cavaliere ha fermato il cronometro a 39”36 senza penalità, conquistando la vittoria. Poco dopo si è preso anche il terzo posto con Je Suis Godot d’Acheronte (41”43). Tra i due exploit di Chimirri si è inserito soltanto l’ottimo Lorenzo Correddu, già vincitore della Coppa degli Assi nel 2023, che in sella a Bruce F.L. ha conquistato la seconda piazza in 41”37. Per Bruno Chimirri si è trattato di una doppietta giornaliera, dato che in mattinata aveva già fatto suo il Premio Tasca d’Almerita (CSI2* H130) in sella a Padiquida.

Una domenica in famiglia: vince anche la figlia Elisa

La giornata degli Internazionali ha celebrato una vera e propria festa in casa Chimirri. Poco prima del Gran Premio, infatti, la figlia Elisa ha conquistato la sua prima vittoria assoluta in questa edizione nel Premio Randazzo UPS (CSI2* H140). La giovane torinese, anche lei in forza ai Carabinieri, ha completato un percorso netto impeccabile sullo stallone francese Giotto, chiudendo in 60”29 e precedendo il Caporal Maggiore dell’Esercito Lorenzo Correddu e il milanese Luca Maria Moneta.

Orgoglio palermitano e gli altri verdetti

Le tribune della Favorita hanno potuto esultare anche per i successi dei talenti locali. Nel Premio Lepas R.Star (CSI1* H125) il podio è stato interamente al femminile e tinto di rosanero: a trionfare è stata la ventenne palermitana Chiara Schirò in sella a Desperado, capace di lasciarsi alle spalle la comasca Camilla Sguazzero e l’altra giovanissima palermitana, la sedicenne Iolanda Licata.

Nelle altre competizioni della giornata, il Premio Coldiretti (CSI1* H115) ha visto il bis del diciottenne aretino Achille Gasperini su Tsarine du Beaupre’ Z. Tra i giovani cavalli, il Premio Sicily by Car riservato ai sette anni è andato al laziale Simone Coata su Joliesse del Colle, mentre il belga Frantz Ducci si è imposto nella categoria riservata ai sei anni in sella a Carlo MB Z.

La Favorita si conferma così il cuore pulsante dell’equitazione internazionale e degli eventi collaterali a Palermo, regalando agli appassionati una giornata di sport e mondanità che anticipa i primi appuntamenti della Coppa degli Assi.