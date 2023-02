Tra le nomine Giuseppe Chinè, procuratore Figc

Si è insediato il nuovo presidente del Cga Sicilia Ermanno De Francisco 59 anni. Giudice del Tar, consigliere di Stato è stato a capo del dipartimento per gli affari giuridici della presidente del consiglio dei ministri durante il governo di Giuseppe Conte.

Componente dell’organo di appello della regione siciliana è stato nominato anche il giurista Giuseppe Chinè, che è stato capo dell’ufficio legislativo dell’Economia con Giulio Tremonti e poi con Mario Monti ed Enrico Letta e capo di gabinetto del Mef con il ministro Daniele Franco. E’ il nuovo responsabile della procura federale della Figc che si è occupato in questi mesi di istruire il processo sportivo legato alle plusvalenze della Juventus. Inchiesta che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica per il club bianconero nel massimo campionato di calcio.

Completano la sezione giurisdizionale Michele Pizzi, Nino Caleca e Marco Mazzamuto.