Esami maturità, si parte anche in Sicilia, 48 mila studenti coinvolti

21/06/2023

Al via da questa mattina gli esami di maturità. Dalle ore 8,30 in tutta Italia coinvolti 536.008 studenti di cui circa 48 mila sono siciliani. Si tratta di 521.015 candidati interni e 14.993 esterni. Si parte con la prima prova di italiano. Sono coinvolte 14.000 commissioni, per un totale di 27.895 classi. Quest’anno l’esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. Alle ore 8.30 in punto il ministero dell’Istruzione comunicherà la chiave per l’apertura del plico telematico; la chiave sarà disponibile sul sito del ministero.

Le tracce della prova d’italiano

La prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce. Gli ambiti sono artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. A sua volta le tracce sono suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Un “in bocca al lupo” ai maturandi è arrivato ieri, tra gli altri, anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dalla premier Giorgia Meloni.

I numeri siciliani

In Sicilia sono oltre 48 mila gli studenti delle scuole superiori statali (43.435) e di paritarie (5.145) che affronteranno gli esami di maturità. Si registra una minima flessione dello 0,87 per cento rispetto all’anno precedente. Domani, 22 giugno, ci sarà la seconda prova scritta, il 27 l’eventuale terza prova scritta e si concluderanno con i colloqui orali multidisciplinari. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale. Dei 48.580 candidati siciliani, 46.353 interni e 2.227 esterni, sono 24.370 quelli che si presenteranno alla prova nei licei, 15.430 negli istituti tecnici e 8.780 nei professionali.

Palermo e Catania regine per numeri

Degli oltre 43 mila maturandi delle statali, Palermo e Catania sono le province in cui si concentra il maggior numero, con rispettivamente 10.168 e 9.821 giovani. Seguono Messina (5.207), Agrigento 4.050 e Trapani 4.023. A Siracusa e provincia saranno 3.375, Caltanissetta 2.733, Ragusa 2.715 e infine Enna 1.323. Degli oltre 5 mila studenti delle paritarie, il maggior numero si concentra nelle province di Palermo (1.670), Catania (1.119) e Agrigento (876). Il calo maggiore, rispetto all’anno precedente, si registra nella provincia di Agrigento che, con i suoi complessivi 4.926 maturandi, tra scuole statali e paritarie, attesta una diminuzione del 4,44 per cento del numero di giovani che affronteranno gli esami di Stato. Seguono Enna (-3,93 per cento) e Messina (-2,51 per cento).

I licei con il maggior numero di studenti

Tra i licei, è lo scientifico che conta il maggior numero di maturandi (6.885) insieme allo scientifico opzione scienze applicate (2.582). Seguono classico (3.959), scienze umane (3.167), scienze umane opzione economico sociale (1.060) e linguistico (3.036). Si presenteranno agli esami 342 ragazzi della sezione del liceo musicale e coreutico e 84 della sezione coreutica triennio. Tra gli istituti tecnici è l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing ad avere il maggior numero di maturandi (3.115), segue turismo con 2.049, informatica e telecomunicazioni con 1.703. Il picco tra gli istituti professionali si trova nell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera con 4.504 maturandi.