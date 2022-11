Un esperto nella tutela della salute per il sindaco Lagalla, incarico a titolo gratuito

Michele Giuliano

28/11/2022

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla si dota di un esperto per la tutela della salute. Si tratta di Giuseppe Disclafani, medico di medicina generale, nome di spicco nell’ambito soprattutto dell’alimentazione avendo ricoperto importanti ruoli a supporto di istituzioni amministrativo-politiche e sanitarie. Il suo sarà un apporto a titolo gratuito”, come è stato evidenziato nella determina sindacale di incarico della consulenza.

I motivi della nomina

Secondo quanto evidenzia nell’atto il primo cittadino, questa consulenza si rende necessaria nell’ottica della tutela della salute che necessita di politiche di informazione sulle problematiche sanitarie e di prevenzione della salute, anche attraverso il mutamento degli stili di vita. Nelle mire del sindaco quello di promuovere attività che possono essere svolte con il coinvolgimento di associazioni di volontariato e club service, anche tramite forme di co-programmazione e co-progettazione, per l’elaborazione di strategie e politiche volte alla tutela della salute attraverso modelli di intervento nella prevenzione sanitaria.

Il ruolo del professionista

Il sindaco ha manifestato l’intendimento di conferire a Disclafani l’incarico in materia di relazioni con le organizzazioni no profit e, in particolare, “con i club service e di ideazione ed elaborazione di strategie e politiche volte alla promozione della tutela della salute attraverso modelli di intervento nella prevenzione sanitaria”. “Come si evince dal curriculum presentato, – evidenzia Lagalla – il dottor Discalfani risulta essere in possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale per lo svolgimento di tali attività”.

Chi è Disclafani

Di Sclafani è un medico rinomato nel suo campo, esperto soprattutto in tema di dieta mediterranea. Esperto nella prevenzione legata all’obesità e alle malattie croniche non trasmissibili, è stato anche componente del tavolo interassessoriale “Promozione Dieta Mediterranea” per conto dell’assessorato alla Sanità. Ricopre anche ruoli di rilievo per importanti realtà associazione nel mondo della sanità. E’ componente dell’area nazionale gastroenterologica della Simg, società italiana di medicina generale, oltre che responsabile scientifico dell’Adimed (agenzia per la dieta mediterranea) e responsabile nazionale per la formazione Amfe (associazione medici di famiglia per l’emergenza).