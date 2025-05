I vigili del fuoco sono intervenuti a Cinisi (Palermo) per l’esplosione in una palazzina di due piani. Sono ancora in corso le cause che hanno provocato la deflagrazione nell’abitazione.

E’ successo in via Domenico Giunta una strada non distante dalla sede del Comune. Non ci dovrebbero essere feriti. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Incendio in un supermercato a Palermo

Un incendio è divampato davanti a un supermercato Conad in via Enrico Toti a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato il prospetto dell’esercizio commerciale e due auto parcheggiate.

Il rogo è partito da alcuni cartoni che erano accatastati nei pressi del negozio. Forse a innescare le fiamme è stato un petardo acceso vicino la pila di imballaggi pronti per la raccolta differenziata. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti.