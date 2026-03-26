Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di Domenico Macaluso, 53 anni, accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di stupefacenti.

L’indagato è ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di “Roccella”. Si tratta di uno sviluppo investigativo della sentenza di condanna comminata lo scorso 16 marzo nei confronti di sei uomini, in parte arrestati nel blitz del 2022 denominato “Tentacoli”.

La quinta sezione penale del tribunale di Palermo, ha contestualmente disposto la custodia cautelare in carcere dell’uomo che era a piede libero. In particolare, è stata contestata, in giudizio, una tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di un venditore ambulante della zona che avrebbe dovuto pagare 300 euro al mese.