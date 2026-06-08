I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R. di Monreale hanno arrestato in flagranza di reato due giovani, rispettivamente di 18 e 20 anni, ritenuti responsabili di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il diciottenne era già noto alle forze dell’ordine e si trovava sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati di natura predatoria nella zona.

La richiesta di aiuto e la trappola dei carabinieri

L’indagine è scattata immediatamente dopo la richiesta di aiuto da parte di un cittadino, finito nel mirino dei due arrestati. La vittima era infatti sottoposta a continue minacce e pressanti pretese di denaro per saldare un debito pregresso, accumulato a causa del mancato pagamento di una precedente compravendita di sostanze stupefacenti. Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma hanno predisposto un accurato dispositivo di osservazione e controllo, finalizzato a documentare l’intera dinamica della condotta delittuosa e a intervenire nel momento più opportuno per cristallizzare le prove.

Il blitz e il tentativo di fuga in motociclo

La fase cruciale della vicenda si è consumata nei pressi dell’abitazione della vittima, nel centro abitato di Monreale. I due indagati hanno raggiunto il luogo stabilito a bordo di un motociclo con l’obiettivo di riscuotere la somma di 350 euro in contanti. I Carabinieri, appostati per monitorare l’incontro, sono entrati in azione non appena è avvenuta la consegna del denaro. Alla vista dei militari, i due giovani hanno tentato una repentina fuga a bordo del mezzo, ma la manovra evasiva ha causato la loro caduta autonoma, permettendo al personale dell’Arma di bloccarli e neutralizzarli definitivamente.

La convalida del provvedimento e il presidio del territorio

La Procura ha contestato ai due arrestati i reati di estorsione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, i giovani sono stati condotti davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, che ha analizzato gli elementi raccolti e ha convalidato entrambi gli arresti. L’esito positivo di questa attività investigativa ed esecutiva evidenzia la costante attenzione delle istituzioni nel presidio delle aree cittadine e nella tutela dei residenti contro i fenomeni di prevaricazione e criminalità.