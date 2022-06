Il riconoscimento va alle donne che hanno fondato un’azienda innovativa

Fino al 18 agosto sarà possibile candidarsi all’EU Prize for Women Innovators, del Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC), che mette in palio premi sostanziosi per le donne che hanno fondato una start-up innovativa.

L’obiettivo è quello di costruire un’ Europa più equa incoraggiando le donne più talentuose a mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio impegno nel campo dell’innovazione e della ricerca.

Questa edizione mette a disposizione 3 premi da 100 mila euro nell’ambito della categoria Women Innovators estesa a tutte le donne e 3 premi da 50 mila euro nella categoria Rising Innovators (under 35).

I criteri di assegnazione

L’EU Prize for Women Innovators segue tre criteri:

innovazione rivoluzionaria (la fondatrice dell’azienda deve aver introdotto sul mercato europeo un prodotto o un servizio realmente innovativo);

(la fondatrice dell’azienda deve aver introdotto sul mercato europeo un prodotto o un servizio realmente innovativo); impatto (il prodotto e il servizio offerti devono rispondere a un’esigenza o a una sfida per le persone e il pianeta e devono avere una ricaduta positiva sull’ambiente circostante);

(il prodotto e il servizio offerti devono rispondere a un’esigenza o a una sfida per le persone e il pianeta e devono avere una ricaduta positiva sull’ambiente circostante); Ispirazione (la fondatrice deve aver giocato un ruolo attivo all’interno dell’azienda ed essere stata fonte di ispirazione per altre donne).

A chi è rivolto

Per poter concorrere sarà necessario:

essere una donna residente in uno Stato membro UE o in un Paese associato al Programma Horizon Europe;

non avere più di 35 anni per la categoria Rising Innovators dedicata alle giovani promesse (non è previsto alcun limite di età per la categoria Women Innovators) ;

dedicata alle giovani promesse (non è previsto alcun limite di età per la categoria ; essere fondatrici o co-fondatrici di una società innovativa esistente e attiva registrata almeno 2 anni prima della scadenza della presentazione (la società dovrà essere stata registrata prima del 1° gennaio 2020).

Così l’Europa sostiene le start-up deep tech

L’iniziativa lanciata da Bruxelles serve a sostenere le donne ai vertici di aziende più all’avanguardia, che hanno portato avanti progetti imprenditoriali a carattere fortemente innovativo (deep tech), trasformandole in nuovi prodotti o servizi, in grado di apportare reali benefici alla collettività.

Il Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC), fondato nel 2021, è uno degli attori strategici di Horizon Europe, il programma quadro dell’UE a sostegno della ricerca e dell’innovazione, che forte di un budget da 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, promuove e finanzia tecnologie e innovazioni rivoluzionarie e dirompenti, supportando le PMI durante tutto il loro percorso di sviluppo.

Come candidarsi

Sarà possibile presentare la propria candidatura all’interno del sito dello European Innovation Council entro le ore 17 del 18 agosto 2022, per le due distinte categorie Women Innovators e Rising Innovators.