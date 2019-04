“Giovanni La Via è una persona perbene, una risorsa per tutto il centro, per questa nostra formazione. Mi dispiace che non sia in lista con noi. Fino all’ultimo ho sperato che lo fosse”.

Saverio Romano il candidato di centro schierato nella lista di Forza Italia nel collegio isole (Sicilia – Sardegna) apre su facebook la sua campagna elettorale (che si aprirà ufficialmente domenica 28 aprile) e lo fa con un video messaggio utile per gli auguri pasquali ma anche per qualche messaggio di natura politica.

E il messaggio che vuole lanciare è indirizzato proprio ai catanesi delusi di Forza Italia. Parole pronunciate quasi a voler confermare (naturalmente per una mera coincidenza) le indiscrezione che lo vogliono impegnato a raccogliere proprio quei voti che rischiano di sfuggire alla lista nell’area catanese (LEGGI QUI)

Romano non si limita nel suo messaggio augurale e ai ringraziamenti al capolista Berlusconi “Giovanni La Via – dice Romano – è un Parlamentare europeo a cui va tutta la mia stima e il mio apprezzamento. se fosse stato presente in lista la avrebbe qualificata. Avrebbe dato certamente un importante contributo a questa nostra difficile battaglia contro i sovranismi e i populismi. Avrebbe dato un contributo non solo elettorale ma politica come lo ha saputo dare da parlamentare europeo, da presidente della Commissione Ambiente, come lo ha saputo dare da assessore regionale all’agricoltura”

“Sono veramente dispiaciuto ma invito Giovanni – conclude – a non demordere, a stare sul pezzo, a prendere le sue scelte sicuramente legittime ma a restare dentro questo nostro schieramento con Forza Italia e con Silvio Berlusconi perché ritengo che la sua persona sarà certamente valorizzata. Un abbraccio particolare a Giovanni che non è in lista ma non è escluso, che è con tutti noi e sono convinto farà con noi questa battaglia elettorale”