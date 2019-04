tra loro anche il medico di lampedusa pietro bartolo

“Abbiamo individuato le persone più adatte a rappresentare il Pd in Europa, non ci sono sfide tra correnti o dinamiche locali. Siamo uniti attorno ai nostri candidati”. Così il segretario del Pd in Sicilia, Davide Faraone, presentando a Palermo i candidati siciliani dei dem nella circoscrizione isole alle europee del 26 maggio.

Nella sede del Pd sono presenti la capolista Caterina Chinnici e gli altri candidati: Michela Giuffrida, il medico Pietro Bartolo, Attilio Licciardi, Virginia Puzzuolo, Mila Spicola e Leo Ciaccio. Faraone ha ricordato due dirigenti dem scomparsi nei giorni scorsi: Maria Fasolo e Gianni Parisi. “Sono state due persone sempre presenti in tutta la nostra attività politica, avendo avuto un ruolo decisivo”, ha detto Faraone.

Poi, il segretario del Pd in Sicilia ha aggiunto: “L’obiettivo è di superare il risultato delle politiche, non faccio altri pronostici su voti candidati e percentuali”.

Il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo ha commentato: “Da trent’anni mi occupo di migranti e lo faccio da medico e da uomo, per me ora è arrivato il momento di entrare in politica e ringrazio per questo il segretario Zingaretti. Credo nelle politica, quella nobile e che è a servizio della gente. Voglio portare in Europa i valori della solidarietà sociale e del rispetto”.