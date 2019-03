benedetto della vedova ha incontrato la stampa

“Nella prospettiva di un’area di libero scambio fra l’Europa e l’Africa un ruolo centrale sarà giocato dalla Sicilia e dal sud Italia. Il continente africano non è soltanto il luogo da cui partono i flussi migratori, ma diventerà a breve termine il luogo in cui ci sarà il boom della globalizzazione, un’opportunità, dunque, anche economica e commerciale”.

L’ha detto Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di “Più Europa”, a Palermo per preparare la competizione elettorale delle Europee, coadiuvato in video conferenza da Emma Bonino.

Fino ad oggi, la Sicilia non ha riservato grandi soddisfazioni elettorali al partito: oggi, i vertici sperano di ribaltare la situazione puntando, soprattutto, contro i temi antieuropeisti e restrittivi in tema di immigrazione di Salvini e della Lega.

“Salvini fa la campagna elettorale sulla pelle di pochi sfortunati che perdono la vita o rischiano di perderla nel Mediterraneo, ma non si presenta ai summit dei ministri dell’Interno europei. Cavalca la paura dell’invasione, mentre noi diciamo che non c’è invasione ma è un fenomeno che va regolamentato. Se l’Europa non interviene in materia d’immigrazione è perché mancano le regole per farlo; vogliamo che ci sia una guardia costiera europea o Polizia di frontiera europea cosicché chi arrivi non approdi a Lampedusa, ma in terra europea. Salvini è sempre quello che voleva la secessione e i meridionali al di fuori del Sud”.

In riferimento alla recente visita del presidente della Cina: “La Sicilia ha sbagliato ad incontrarlo al di fuori della cornice europea, perché nessun Paese europeo è in grado di affrontare da solo, in modo bilaterale, il gigante cinese”.