Il Presidente cinese lascia Villa Igiea a Palermo dove ha alloggiato nell’unica notte della sua visita in Sicilia e all’uscita dal prestigioso hotel trova a salutarlo una delegazione di cinesi che vivono a Palermo.

La delegazione era giunta di buonora davanti ai cancelli della struttura per passare tutti i controlli di sicurezza del rigido regime imposto all’area per garantire il presidente cinese e il suo entourage composto, nel complesso, da oltre 200 persone divise in tre alberghi.

La delegazione è stata scelta dalla comunità cinese di Palermo e rappresenta tutti i circa 3000 residenti in città ed ha voluto rendere omaggio al presidente con bandiere rosse cinesi e con la tradizionale pazienza per la lunga attesa davanti ai cancelli