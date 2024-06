Edy Tamajo, candidato alle prossime elezioni europee con Forza Italia, esprime la sua solidarietà ad Annalisa Tardino per le scritte sessiste sui manifesti elettorali.

“Esprimo la più ferma condanna per le scritte sessiste apparse sui manifesti elettorali della candidata alle elezioni Europee Annalisa Tardino – sottolinea Tamajo – questi atti vandalici rappresentano non solo un attacco alla persona e alla figura politica della Tardino, ma anche una violazione dei principi fondamentali di rispetto e uguaglianza che dovrebbero guidare ogni società democratica”.

Tamajo prosegue, “Il sessismo e l’odio di genere non dovrebbero avere posto nella nostra comunità. Ogni candidato, indipendentemente dal proprio orientamento politico, ha il diritto di partecipare al dibattito pubblico senza subire discriminazioni o attacchi personali. Le elezioni sono un momento fondamentale di espressione democratica, e tutti i candidati devono poter condurre la propria campagna in un clima di rispetto reciproco e civiltà”.

La piena solidarietà alla Tardino

E continua: “Rivolgo ad Annalisa Tardino la piena solidarietà e supporto in questo momento. Inoltre, invito tutti i cittadini e le cittadine a respingere con forza ogni forma di sessismo e a contribuire alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. Il mio impegno è e sarà sempre quello di promuovere la parità di genere, il rispetto dei diritti umani e la dignità di ogni individuo. Continuerò a lavorare per un ambiente politico e sociale in cui tutti possano partecipare liberamente e senza paura di essere vittime di discriminazione o violenza”.

“Disegni sconci sui miei manifesti elettorali”, la denuncia della Tardino

“Ho sporto denuncia contro ignoti perché quanto accaduto sui miei manifesti è un gesto volgare e sessista, antidemocratico , da condannare pubblicamente e che cerca di far degenerare una competizione elettorale che preferirei improntare sul reciproco rispetto e sulla correttezza”. Così Annalisa Tardino, europarlamentare e candidata capolista per la Lega Salvini Premier nel collegio isole alle prossime europee, si è espressa sull’operato di alcuni ignoti che, per due volte nella notte, hanno ricoperto i manifesti elettorali con disegni volgari e scritte altamente offensive della dignità di persona, istituzione e donna.