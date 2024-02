Annalisa Tardino sarà capolista alle Elezioni Europee per la Lega ed il partito chiama Claudio Durigon per la carica di commissario in Sicilia. Lo si legge in una nota della Lega. “Al termine di un incontro proficuo e cordiale con Matteo Salvini, è stato deciso di procedere alla sospensione temporanea dell’incarico di Commissario regionale della Sicilia per Annalisa Tardino. L’obiettivo è consentirle di occuparsi della campagna elettorale per le elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno, che la vedrà capolista nel collegio isole. Una scelta non ad hoc per la Sicilia, ma in linea con quanto accaduto in altre regioni, come la Campania, dove cariche apicali della Lega erano ricoperte da europarlamentari uscenti e ricandidati”.

“Ringrazio Annalisa, a nome del partito e di tutti i suoi militanti tesserati e dirigenti regionali, per quanto fatto finora e per quanto sarà fatto nel prosieguo. La fiducia nel commissario regionale c’è ed è rimasta immutata, anche grazie al lavoro costante nel territorio che è stato cominciato lo scorso marzo, e che ci condurrà alla stagione congressuale” dice Salvini. Il testimone di Tardino sarà temporaneamente raccolto dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

“Dopo le europee, riprenderanno le attività del movimento così come già programmate a partire dai congressi. In vista del voto per Bruxelles, la Lega è determinata a costruire una lista forte e competitiva: nelle isole, anche grazie al lavoro del partito al livello nazionale e locale, considerando anche la collaborazione con Mpa di Raffaele Lombardo, l’aspettativa è quella di un ottimo risultato”.

Minardo, “Buon lavoro al nuovo commissario Lega Sicilia”

“Congratulazioni e buon lavoro al sottosegretario Claudio Durigon nominato oggi da Matteo Salvini commissario della Lega in Sicilia. Un ringraziamento ad Annalisa Tardino per il costante impegno ed il lavoro svolto per il partito nell’Isola” lo afferma Nino Minardo, deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Germanà, “Ringrazio Tardino, buon lavoro a Durigon”

“Ringrazio Annalisa Tardino per l’impegno e per quanto svolto fino ad oggi per il territorio, e le faccio un in bocca al lupo per la campagna elettorale per le prossime elezioni europee. I miei migliori auguri di buon lavoro in Sicilia al sottosegretario Claudio Durigon”. Così il senatore siciliano della Lega Nino Germanà relativamente al passaggio di testimone alla guida della Lega in Sicilia.

Gli auguri della Lega all’Ars

Facciamo i nostri migliori auguri al neo commissario regionale della Lega in Sicilia, all’amico e sottosegretario Claudio Durigon.

Siamo felici, che finalmente una figura di grande autorevolezza potrà ricoprire un ruolo così delicato. Claudio avrà il supporto incondizionato di tutta la squadra, che saprà accompagnare il percorso della Lega verso traguardi importanti, a beneficio delle istanze vere dei Siciliani.

Siamo certi che riusciremo a mettere al centro una strategia vincente e stabile, da qui ai prossimi anni.

Così in una nota i deputati della Lega all’Ars Figuccia, Laccoto e Geraci, insieme agli Assessori Turano e Sammartino.

Caronia, “Lega in Sicilia lavora unita a lista forte”

“La Lega in Sicilia si prepara alle elezioni europee e in questo contesto la nomina del sottosegretario Claudio Durigon a commissario regionale del partito aiuterà il processo di crescita in Sicilia e consentirà di affrontare al meglio la scadenza di giugno. Ringrazio Annalisa Tardino che fino ad oggi ha condiviso il ruolo di parlamentare europeo con quello di segretario regionale lavorando alacremente per far crescere la nostra comunità politica. Sono certa che la Lega farà un ottimo risultato alle elezioni per il Parlamento europeo costruendo una lista forte per il collegio Isole alla quale stiamo lavorando assieme a Matteo Salvini uniti e con determinazione”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.