Elena Armeli e Violante Lama del Telimar tornano a Palermo con due medaglie d’argento dai campionati europei di coastal rowing che si sono disputati nel fine settimana a Donoratico, in provincia di Livorno.

Seconde nel doppio endurance

Sullo specchio d’acqua di Marina di Castagneto, in provincia di Livorno, le atlete del Club dell’Addaura, campionesse in carica e vincitrici del tricolore a Barletta ad inizio settembre, si sono battute nel doppio endurance con grande coraggio contro l’equipaggio ufficiale della nazionale spagnola. Armeli-Lama sono arrivate a 48″ dalle iberiche ed hanno tenuto a bada le norvegesi, dopo un avvio un po’ lento a causa di un errore tecnico nella comunicazione della partenza, che è stata data in due tempi.

Piazza d’onore nel quattro coastal

Elena Armeli e Violante Lama hanno gareggiato, sempre sulla lunga distanza, anche nel quattro coastal, con il podio monopolizzato dalle italiane, arrivando a soli 16” dall’equipaggio di Valentina Rodini e Federica Cesarini, oro alle Olimpiadi di Tokyo, e con un vantaggio di 19” su Italia 2, l’imbarcazione delle altre atlete senior della nazionale azzurra.

Armeli “Una enorme soddisfazione”

“Una soddisfazione enorme – dice Elena Armeli – riuscire a tener testa ad equipaggi ben più esperti e titolati. È stata una sfida ad ogni secondo, sia contro avversarie fortissime, sia contro la natura, con condizioni meteo marine al limite. Un altro tassello in più che si aggiunge al percorso iniziato prima della pandemia e che spero possa portarci lontano”.

Quattro di coppia master maschile vince a Varese

Week-end di successi anche per il Quattro di Coppia Master Maschile del Club dell’Addaura (Alessandro Di Liberti, Claudio Provenzano, Mauro Messina, insieme ad Alessandro Stadari del SN Pullino), che, dopo aver vinto a febbraio la tappa di Torino, vincendo oggi a Varese si trova in testa alla classifica del circuito. Ultime due tappe a San Giorgio di Nogaro (il 21 novembre) e a Sabaudia (a dicembre).

Liseo in nazionale a Sabaudia dal 2 al 13 novembre

Intanto, altra conferma per la canottieri Telimar: Emanuele Gaetani Liseo dal 2 al 13 novembre sarà impegnato con altri sette atleti a Sabaudia nel raduno della Nazionale, sotto la guida del Direttore Tecnico Franco Cattaneo.