I vigili del fuoco stanno intervenendo al reparto di Ginecologia dell’ospedale Civico di Palermo per uno sversamento di una sostanza tossica. La sostanza, una miscela contenente formaldeide, si è sversata accidentalmente a causa della caduta del suo contenitore di circa 3,5 litri.

Quattro persone, tra il personale paramedico del reparto, risultano essere entrate in contatto con la sostanza e sono state trasportate al pronto soccorso.

Il personale del nucleo Nbcr avanzato regionale sta intervenendo per il recupero della sostanza e la bonifica dei locali. L’intero reparto di Ginecologia è stato evacuato per precauzione.