Evacuato volo Ryanair Palermo-Milano: passeggeri fatti scendere dopo tre rinvii

Redazione di

01/11/2026

Mattinata di passione e forte apprensione all’aeroporto Falcone-Borsellino per i passeggeri del volo Ryanair FR diretto a Milano Malpensa. Quello che doveva essere un normale viaggio di inizio novembre si è trasformato in un’odissea all’interno del terminal palermitano, culminata con l’evacuazione del velivolo per motivi di sicurezza.

Volo previsto alle 7,40

La partenza del volo era inizialmente programmata per le ore 7:40 del mattino. Tuttavia, fin dalle prime fasi preparatorie, l’aeromobile ha subito ben tre successivi rinvii dell’orario di decollo a causa di un’anomalia tecnica riscontrata dai sistemi di bordo. Intorno alle 9:35, sperando che il guasto fosse stato risolto, l’equipaggio ha dato il via libera all’imbarco facendo accomodare i viaggiatori sulle poltrone.

Interrotte le procedure di partenza

La situazione è precipitata poco dopo. Intorno alle 10:00, mentre l’aereo si preparava a muoversi, il personale di bordo ha interrotto bruscamente le procedure. Tramite gli altoparlanti è stato comunicato l’ordine tassativo di evacuare immediatamente il mezzo a causa di un non meglio specificato “problema di sicurezza” legato al persistere del guasto.

Passeggeri in aerostazione

I passeggeri sono stati fatti scendere rapidamente sulla pista e scortati nuovamente all’interno del terminal dell’aeroporto, dove si trovano tuttora. Al momento si registrano pesanti disagi, con decine di persone in coda in attesa di ricevere indicazioni operative da Ryanair sulla riprogrammazione del volo o sulla disponibilità di un aeromobile sostitutivo. Dalla compagnia aerea non sono ancora giunti dettagli specifici sulla natura esatta dell’avaria tecnica.