Cominceranno domani per terminare il 19 gennaio una serie di ispezioni e rilievi sulle pareti rocciose di Monte Pellegrino, finalizzati alla messa in sicurezza dell’area contro la caduta di massi.

In vista di tali lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto l’emissione di apposite ordinanze per l’evacuazione precauzionale delle abitazioni sottostanti l’area interessata e per la limitazione del traffico nelle aree che saranno interessate dal cantiere.

A partire da domani giovedì 27 dicembre saranno applicate nella zona le seguenti limitazioni del traffico:

Via Bonanno: chiusura al transito veicolare e pedonale nel tratto che va dal chilometro 1+600 e per una lunghezza di 600 metri, direzione Santuario, nei giorni 27, 28 e 29 dicembre e poi nei giorni dal 2 al 5 gennaio 2019.

Via Monte Ercta: chiusura al transito veicolare e pedonale nel tratto che va dal 1° tornante dopo l’incrocio con Viale Regina Margherita e l’incrocio con la Via Annone, direzione Santuario, nei giorni dal 7 al 12 gennaio e poi dal 14 al 19 gennaio, nelle ore dalle 7.30 alle 18.

L’evacuazione delle abitazioni sottostanti l’area di cantiere in via Monte Ercta, avrà luogo in concomitanza con i lavori in quell’area, e quindi nei giorni dal 7 al 12 e dal 14 al 19 gennaio, dalle ore 7 alle ore 18. Gli immobili interessati dall’ordine di evacuazione sono quelli ubicati ai numeri civici 930, 940, 1020 e 1024 di via Monte Ercta.

Sul posto saranno presenti gli agenti della Polizia Municipale per la verifica del rispetto delle ordinanze finalizzate alla sicurezza dei cittadini.