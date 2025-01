E’ evaso da casa mentre si trovava ai domiciliari per rubare un’auto in ospedale. Le guardie giurata che fanno servizio all’ospedale Civico e i carabinieri sono riusciti a bloccare un 39enne che stava armeggiando nell’auto di un’infermiera che si trovava in reparto.

A lanciare l’allarme un infermiere in servizio in ospedale che ha chiamato le forze dell’ordine e i vigilanti che lo hanno arrestato per il reato di evasione e denunciato per il tentativo di furto.

Il primo intervento è stato eseguito dai vigilanti della Mondialpol che ha bloccato l’uomo, con altri precedenti per furto.

In pochi minuti è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile che ha identificato l’uomo e lo ha portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida al termine della quale il gip deciderà se applicare un’altra misura cautelare o mantenere i domiciliari.