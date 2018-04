Operazione della polizia

Non è rientrato in carcere da un permesso premio. Gli agenti di polizia lo hanno trovato in un appartamento in via Rocco Pirri a Palermo grazie ad una soffiata.

Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno bloccato il giovane romeno. Con lui in casa è stata trovata una coppia e un terzo giovane.

E’ scattato l’arresto per il giovane evaso e la denuncia per favoreggiamento per i tre che lo tenevano in casa.

Una telefonata anonima avrebbe fatto scattare il blitz dei poliziotti dell’Uopi, Unità operativa di pronto intervento.

I quattro hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati.