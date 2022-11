L'ordinanza dell'Ufficio Mobilità

La moda protagonista nel centro di Palermo. Una nota griffe siciliana sta infatti preparando un grande evento che si terrà in piazza Croci, a pochi passi dal Giardino Inglese. La manifestazione è fissata per venerdì 11 novembre. In particolare, dovrebbe trattarsi di una sfilata d’abbigliamento, con tanto di passerella e riflettori. Una ditta si sta infatti occupando di predisporre la struttura necessaria all’evento. L’area è e rimarrà transennata fino alla fine della manifestazione. A tal proposito, l’Uffficio Mobilità del Comune di Palermo ha predisposto un’ordinanza dirigenziale che modifica parzialmente la viabilità in zona per tutto l’arco temporale di svolgimento dell’evento stesso.

Le modifiche della viabilità in piazza Croci

Fra le principali modifiche introdotte dal documento firmato dal dirgente Sergio Maneri, vi sarà “l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura al transito veicolare dalle ore 08.00 dell’8 novembre alle ore 24.00 del 12 novembre. Fatto che riguarderà una porzione di area regolamentata per la sosta dei motocicli in piazza Francesco Crispi, di fronte la via Simone Corleo. Ciò compreso il tratto prospiciente al marciapiede lato ex (Villa Deliella); nonchè l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra la via Simone Corleo (Esclusa) e la via Alfonso Borrelli di piazza Francesco Crispi. Ciò dalle ore 08.00 del 10 novembre alle ore 24.00 del 12 novembre”.

Durante tutto lo svolgimento dell’evento, gli organizzatori provvederanno a transennare l’area interessata dalla manifestazione. Gli addetti alla sicurezza vigileranno tutti i varchi d’accesso all’area preclusa al transito pedonale. Chiusure che non saranno uniche nel proprio genere visto che, nel successivo weekend di novembre, l’area in questione sarà attraversata dalla XXVII edizione della Maratona di Palermo.