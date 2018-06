Denunciati due giovani uno di Ballarò e un altro dei Danissinni

Gli uomini della capitaneria di porto hanno sequestrato due acquascooter che nei giorni scorsi hanno creato pericolo ai bagnanti nella zona di Mondello a Palermo.

I natanti scorrazzavano nella zona nei pressi del ristorante il Gabbiano. Gli uomini della guardia costiera di Mondello hanno iniziato un lungo inseguimento.

Il primo è stato bloccato nella zona del Roosevelt, il secondo era riuscito a sfuggire. I militari avevano video e foto e sono riusciti a risalire all’acquascooter ormeggiato nel porticciolo dell’Acquasanta.

I due giovani uno di Ballarò il secondo di via Danissini sono stati denunciati anche perché non avevano la patente nautica. Sono state elevate multe per 3600 euro.