Rompe gli indugi l’ex assessore regionale Luigi Gentile e annuncia la sua candidatura a sindaco di Agrigento. “La nostra città non ha bisogno di ordinaria amministrazione, ma di una visione coraggiosa e di una guida che sappia decidere”. Con queste Gentile annuncia ufficialmente la sua scelta di candidarsi alle prossime elezioni.

Non è più tempo delle attese

“Non è più il tempo delle attese, è il tempo dell’azione. Raccolgo una sfida – aggiunge – che nasce dalla volontà di mettere al centro dell’agenda politica la dignità del territorio, il decoro urbano e il rispetto per chi, ogni giorno, lavora per la nostra comunità. Nella convinzione di come la buona amministrazione possa cambiare il volto dei servizi essenziali”. Luigi Gentile rilancia una visione di città basata su tre pilastri fondamentali: efficienza, ascolto e legalità.

Agrigento merita di non lasciare indietro nessuno

“Mi candido – prosegue Gentile – perché credo che Agrigento meriti una gestione che non lasci indietro nessuno. Trenta giorni sono un tempo breve per una campagna elettorale, ma sono un tempo lunghissimo per chi ha le idee chiare e la voglia di lavorare sodo. La mia non sarà una campagna fatta di promesse irrealizzabili, ma di impegni precisi, come quello già dimostrato con i fatti nella mia attività professionale e politica alla Regione”.

Forze civiche a sostegno

Nei prossimi giorni verrà ufficialmente presentata la candidatura con le forze politiche e civiche a sostegno. Il programma, sintetico e orientato ai risultati immediati, punterà sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune, sul decoro dei quartieri e sulla trasparenza. “Non mi interessa celebrare i piccoli passi – riprende Gentile. Il mio impegno è per il salto di qualità che Agrigento attende da troppo tempo. Dobbiamo restituire orgoglio ai cittadini e dignità a chi lavora per questa terra. La mia candidatura è un impegno con la città, con ogni singolo elettore: meno parole, più risultati”.

Il sostegno della Lega

“Ad Agrigento la Lega, la Democrazia cristiana ed altre forze civiche candidano a sindaco l’ex assessore regionale Luigi Gentile. Abbiamo scelto un profilo di spessore per dare una chance agli agrigentini e potere scegliere un primo cittadino in grado di amministrare bene la città. È una candidatura che non vuole avere un perimetro, ma anzi rappresenta un’opzione aperta a tutti. Quanti vorranno un confronto sereno potranno trovare ascolto per ampliare la piattaforma elettorale che sosterrà Luigi Gentile” si legge, subito dopo, in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Lega per Salvini premier della Sicilia a conferma delle voci che davano ormai per consolidata la spaccatura nella città dei templi