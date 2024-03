L'annuncio dei due esponenti di Fratelli d'Italia

“Grazie a un emendamento al Decreto Ilva presentato da Fratelli d’Italia e approvato oggi al Senato, con il parere favorevole del Ministero del Made in Italy guidato dal Ministro Adolfo Urso, rappresentato dal sottosegretario Bergamotto, e grazie anche all’operato attivo del sottosegretario ai rapporti col parlamento Siracusano, degli esponenti della maggioranza che sostiene il governo Meloni e in particolare del relatore d’Aula e senatore di Fdi Salvo Pogliese, è stato rifinanziato il prosieguo dei trattamenti di sostegno in favore degli operai dell’indotto ex Fiat di Termini Imerese”. Lo dichiarano Raoul Russo e Carolina Varchi, senatore e deputato di Fratelli d’Italia.

“Il Governo – proseguono – si era impegnato a non lasciare soli questi lavoratori, appesi ad un filo dal 2010, e ancora una volta tiene fede alle sue promesse, come succede sin dal suo insediamento. Continueremo a lavorare e ci prodigheremo in modo che questa situazione trovi una soluzione definitiva – concludono Russo e Varchi – e resteremo al fianco di questi lavoratori senza se e senza ma”.

La Regione ha fretta sull’area industriale di Termini Imerese

Verificare l’attuazione dell’accordo di programma per il rilancio dell’area industriale di Termini Imerese che prevede un investimento di circa 150 milioni di euro. Questo l’obiettivo del tavolo tecnico che si è riunito nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive in via degli Emiri a Palermo. Il Comune di Termini Imerese, durante l’incontro, ha chiesto di non procedere alla realizzazione di due opere che erano inizialmente previste, ovvero l’accesso al porto lato nord e il collegamento strada Asi con accessi al nuovo porto.

Le parole di Tamajo

“La riunione – ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – ha evidenziato che alcuni progetti sono ormai lontani dalle reali esigenze infrastrutturali del territorio. Abbiamo dunque accolto la richiesta del sindaco Maria Terranova sulle due opere – dice l’assessore – perché ritenute obsolete a causa del nuovo documento di pianificazione strategica dell’Autorità di sistema portuale del Mare della Sicilia occidentale. Il sindaco ha inoltre espresso la volontà di trasferire le risorse così risparmiate alla realizzazione della Statale 113 che da Trabia arriva sino al porto”.

Secondo quanto si legge, l’accordo di programma, sottoscritto nel 2011 dalla Regione Siciliana con il Comune di Termini Imerese ed altri enti, prevede una serie di interventi per favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nell’area industriale.

I lavori previsti

“Molti lavori, come impianti di illuminazione, posa della fibra ottica e lavori di urbanizzazione – ha concluso l’assessore – sono stati completati grazie soprattutto all’impegno dell’Irsap. È mia intenzione, in sinergia con i territori interessati, aggiornare il piano e accelerare sulle opere in corso e in fase di ultimazione per arrivare al completamento in breve tempo. Ancora una volta, quindi, ci ritroviamo a cercare soluzioni che riguardano accordi di oltre un decennio fa”.